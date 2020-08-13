Adana'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
13.08.2020 19:37 | Son Güncelleme: 13.08.2020 20:21
Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hakan Özbulut yönetimindeki 80 LJ 061 plakalı otomobil, Kazabuza Mahallesi Bucak yolunda Osman Ersoy yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Osman Ersoy ve yanında bulunan Zeynep Ersoy yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA