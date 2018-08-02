Adana'da Otomobille Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Adana'nın Seyhan ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Şahin Tıraş'ın kullandığı 34 SZ 7143 plakalı otomobil, Necip Fazıl Bulvarı'nda, Özge Aytak idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, devrilen motosikletteki sürücü Aytak ve Asiye Çetinkaya Gündüz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Bu arada, kaza, çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.