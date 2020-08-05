Adana'da otomobille minibüs çarpıştı 3 kişi yaralandı Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Uğurlu Ay idaresindeki 06 DK 9037 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Abdullah Balkaya yönetimindeki 01 BCD 51 plakalı minibüsle, çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mehmet Kılınç ve minibüsteki Fevziye Balkaya yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Yüreğir ve Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekilmesiyle açıldı.

Kaynak: AA