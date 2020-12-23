Otomobille kaçmak isteyen şüpheli kaza yapınca yakalandı

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 AGF 645 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücünün "dur" ikazına rağmen yola devam etmesi üzerine ekipler, durumu telsizle diğer polislere bildirildi. Aracın gidiş istikametine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Atatürk Caddesi'nden Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'na doğru kaçan otomobili takibi sürdüren ekipler, sürücüyü Mücahitler Caddesi'nin girişinde kaza yapınca yakaladı.

Sürücü M.K'nin sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı ceza yazılmaması için polisten kaçtığı belirlendi.

Otomobilde inceleme yapan ve suç unsuru bulamayan ekipler, M.K'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ve trafiği tehlikeye düşürmekten ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız