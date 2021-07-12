Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mutlu'nun (42) kullandığı motosiklet, ilçe çıkışında plakası ve sürücünü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin İlyas Tetik Düm Tek Tek Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Arda Turan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 15:02:11. #1.14#

title