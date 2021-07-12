Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mutlu'nun (42) kullandığı motosiklet, ilçe çıkışında plakası ve sürücünü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın