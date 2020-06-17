Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
17.06.2020 22:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 22:44
Adana'da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emre Ocak idaresindeki plakasız motosiklet, Kozan ilçesi Saimbeyli Caddesi otogar kavşağında Ahmet Erkoç idaresindeki 01 DR 766 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan Emre Ocak, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA