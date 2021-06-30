Adana'da otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan bisikletin sürücüsü, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yasir Öner'in idaresindeki 33 BIU 643 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Andil Caddesi'nde Abidin Eriş'in (75) kullandığı bisikletle çarpıştı.
Bisikletin yola savrulması sonucu yaralanan Eriş, çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın