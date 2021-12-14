Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası - Haberler
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Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası

Adana'da otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası
AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

ADANA (AA) - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık, 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.D. ile avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, polis ekiplerinin Karataş yolunda şüphe üzerine durdurdukları E.D. yönetimindeki otomobilin şoför koltuğunun alt kısmında sentetik uyuşturucu ele geçirdiklerini belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak E.D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen E.D, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 13 yıl 9 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanık E.D'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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