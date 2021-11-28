Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı - Haberler
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Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Adana'da otomobilinde 3 kilo 950 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Adana'da otomobilinde 3 kilo 950 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, bir valizde 3 kilo 950 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine sürücü Sadullah A. (44) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri

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