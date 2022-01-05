Adana'da otomobilinde uyuşturucu bulunan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

ADANA (AA) - Adana'da, otomobilinde uyuşturucuyla yakalanan Suriye uyruklu tutuklu sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan Suriyeli M.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, ihbar üzerine Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulan M.K'ye ait otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldığı ve aracın ön yolcu koltuğu altına gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Sanığın uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği bildirilen iddianamede, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti.

AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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