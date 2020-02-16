Adana'da otomobilinde 34 kilo 670 gram esrar bulunan sürücü tutuklandı
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Adana'da otomobilinde 34 kilo 670 gram esrar bulunan sürücü tutuklandı

Adana'da aracında 34 kilo 670 gram esrar ele geçirilen sürücü cezaevine gönderildi.

16.02.2020 10:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 10:46
Adana'da otomobilinde 34 kilo 670 gram esrar bulunan sürücü tutuklandı

'da aracında 34 kilo 670 gram esrar ele geçirilen sürücü cezaevine gönderildi.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledikleri bir otomobili Pozantı ilçesinde durdurdu.

Araçta inceleme yapan ekipler, 34 kilo 670 gram esrar buldu, sürücü Aykut Ö'yü (31) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aykut Ö. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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