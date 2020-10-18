Adana'da otomobilin yakıt deposunda 12 kilo 450 gram esrar ele geçirildi
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Adana'da otomobilin yakıt deposunda 12 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

18.10.2020 12:31 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:35
Adana'da otomobilin yakıt deposunda 12 kilo 450 gram esrar ele geçirildi

Adana'da otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 12 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 12 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sevkiyatı yapıldığını belirlediği bir otomobili takibe aldı.

Ekip, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik Park Alanında oluşturulan uygulama noktasında şüpheli aracı durdurup narkotik dedektör köpeği ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, 12 kilo 450 gram esrar bulundu.

Polis, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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