Adana'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Adana'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
31.07.2020 18:49 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:02
Adana'da otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Maksut Yahşi idaresindeki 01 RM 596 plakalı otomobil, Kozan-Feke kara yolu Ağdeğirmen mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Yahşi ile otomobilde bulunan Türker Yahşi, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA