Adana'da otomobilin kundaklandığı iddiası

Adana'nın Kozan ilçesinde park halindeki bir otomobilin kundaklandığı öne sürüldü.

Çanaklı Mahallesi'nde Ahmet Kırcı'ya ait 01 ABF 879 plakalı otomobilden alevlerin çıktığını görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, başka bir otomobile de sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü.

Her iki otomobilde hasara neden olan yangının kundaklama olduğu iddia edildi.

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen bir vatandaş da 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın