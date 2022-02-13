Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
AA, Fatih Azgın - Güncel
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Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet B. yönetimindeki 01 AES 14 plakalı otomobil, Sırelif mevkisnde yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Ordankaya'ya (53) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Fatih Azgın - Güncel