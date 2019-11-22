Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.
Merkez Seyhan ilçesinden Ceyhan ilçesi istikametine giden Eren D. idaresindeki 31 KGD 59 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki Ali E'ye çarptı.
Yaralanan Ali E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.