Adana'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adana'da yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, Cemil İba'ya (62), yolun karşısına geçmek isterken sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 LH 5183 plakalı otomobil çarptı.



Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde İba'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Acı haberi alan İba'nın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü.



İba'nın cenazesi incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere 100. Yıl Polis Merkezi'ne götürdü.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.