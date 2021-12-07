Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
AA / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
ADANA (AA) - Adana'da otomobilin çarpması sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Ö.A. idaresindeki 01 NM 163 plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı'nda M.A'nın kullandığı 01 AHJ 817 plakalı motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü ekiplerce Akıncılar Polis Merkezi'ne götürüldü.
AA / Ömer Yıldız - Son Dakika Haberleri
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