Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Göller Yaylası'nda, Osman T. idaresindeki 01 TS 235 plakalı otomobil ile Ertuğrul Andıç'ın (20) kullandığı tescilsiz motosiklet çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın