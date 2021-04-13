Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Göller Yaylası'nda, Osman T. idaresindeki 01 TS 235 plakalı otomobil ile Ertuğrul Andıç'ın (20) kullandığı tescilsiz motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kozan Devlet Hastanesi'nin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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