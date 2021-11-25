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Adana'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

K.K'nin kullandığı 31 K 4224 plakalı otomobil, Mithat Özhan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Soner Soydan'a (61) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soydan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alınarak Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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