Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Mithat Özhan Bulvarı üzerinde Betül Yalçın'ın idaresindeki 01 CPS 93 plakalı otomobil, Yasin Zopçuk'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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AA / Mutlu Güney - Son Dakika Haberleri

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