Adana'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
AA / Mutlu Güney - Haberler | Güncel
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
ADANA (AA) - Adana'nın Yüreğir ilçesinde, otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Mithat Özhan Bulvarı üzerinde Betül Yalçın'ın idaresindeki 01 CPS 93 plakalı otomobil, Yasin Zopçuk'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.
Yaralanan elektrikli bisikletin sürücüsü 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.