Adana'da otomobilin bagajında gümrük kaçağı 240 kilogram tütün ele geçirildi
04.03.2021 08:59 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:02
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bagajında gümrük kaçağı 240 kilogram tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde bagajında gümrük kaçağı 240 kilogram tütün ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Ceyhan ilçesi yakınlarında şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Tütün tespit köpeği "Pire"nin de kullanıldığı aramada otomobilin bagajında gümrük kaçağı 240 kilogram tütün ele geçirildi.
Sürücü E.B. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu