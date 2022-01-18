Adana'da otomobile çarpan elektrik bisikletin sürücüsü yaralandı
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Kozan ilçesinde otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
KOZAN, ADANA (AA) - Kozan ilçesinde otomobile çarpan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Abdussamet Ünal'ın (19) kullandığı elektrikli bisiklet, Feke Caddesi'nde, sürücüsünün park etmeye çalıştığı 01 FF 722 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan bisiklet, park halindeki 01 RG 242 plakalı otomobile çarparak durabildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan bisiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri