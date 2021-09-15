Adana'da otomobile çarpan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı - Haberler
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Adana'da otomobile çarpan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı

AA / Onur Can Bulat - Haberler | Güncel
Adana'da otomobile çarpan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı

Adana'nın Pozantı ilçesinde karşı şeritten gelen otomobile çarpan aracın uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'nın Pozantı ilçesinde karşı şeritten gelen otomobile çarpan aracın uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Hasan Erdoğan idaresindeki 01 AES 290 plakalı otomobil, Pozantı Akçatekir kara yolu Vali Çeşmesi mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen Hüsnü Koca idaresindeki 01 EZV 44 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki uçuruma devrilen otomobilde bulunan sürücü Erdoğan ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarda Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Onur Can Bulat - Son Dakika Haberleri

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Haber: Adana'da otomobile çarpan araç uçuruma devrildi: 3 yaralı - Haberler
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