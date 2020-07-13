Adana'da otomobilden hırsızlık güvenlik kamerasında
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Toros Mahallesi'ndeki iş yerine otomobiliyle gelen Oktay Parlak, aracın kapılarını kilitlemeden içerisindeki malzemeleri taşıdı.
Bir süre sonra otomobiline dönen Parlak, aracının içerisinin karıştırılarak 2250 lirasının yerinde olmadığını fark etti.
İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen Parlak, bir kişinin otomobiline binip daha sonra kaçtığını görünce durumu polise bildirdi.
Polis hırsızlık şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan hırsızlık anında otomobilin yanına gelen şüphelinin etrafı kontrol ettikten sonra araca bindiği görülüyor.
Görüntüye şüphelinin kapısını kapattığı araçta bir süre kaldıktan sonra inerek ayrıldığı yansıyor.
Kaynak: AA