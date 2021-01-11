Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

11.01.2021 00:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:17
Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

ADANA'da lüks otomobilden tabancayla havaya ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheli, 2 kilometre süren kovlamaca sonucu yakalandı.

ADANA'da lüks otomobilden tabancayla havaya ateş açtığı öne sürülen 3 şüpheli, 2 kilometre süren kovlamaca sonucu yakalandı. Araçta yapılan aramada tabanca bulunamazken, şüphelilere sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.

Saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 5 Ocak Meydanı yakınlarında devriye görevinde bulunan polis ekibi, 01 AAJ 259 plakalı lüks otomobilden havaya tabancayla peş peşe ateş açıldığını fark etti. Seyir halindeki otomobile yaklaşan ekipler, 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kaçmaya başladı. Çakmak Caddesi'nden Atatürk Caddesi'ne çıkan otomobil, daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. 2 kilometrelik kovalamaca sonunda çıkmaz sokağa giren ve bir apartmanın otopark girişine bırakılan otomobildeki 3 kişi, araçtan çıkarak, yaya olarak kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri, kaçmaya çalışırken, diğer iki şüpheli ise saklandıkları farklı apartmanların otoparklarında yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. Otomobilde yapılan aramada, şüphelilerin kullandığı iddia edilen tabancaya rastlanmazken, kaçış sırasında atılmış olabileceği ihtimaline karşı aracın kaçış güzergahında arama başlatıldı. Polis merkezine götürülün 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan cezai işlem uygulandı.


Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı
Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Ziya Selçuk Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Serdar Ortaç Gonca Vuslateri
Spor Ozan Tufan Emre Taşdemir Mustafa Yumlu Oğulcan Çağlayan Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Pakistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adana'da otomobilden havaya ateş açtığı iddia edilen şüpheliler yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 00:22:06. #1.14#
title