Otomobilden 87 bin liranın çalınması güvenlik kamerasında

Adana'da park halindeki otomobilden 87 bin liranın çalınmasıyla ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA (AA) - Adana'da park halindeki otomobilden 87 bin liranın çalınmasıyla ilgili yakalanan iki kardeş tutuklandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esnaf Ü.K. (43), borçlarını ödemek için merkez Yüreğir ilçesindeki banka şubesine giderek hesabından 87 bin lira çekti.

Bankadan ayrılan Ü.K, paraları aracının torpidosuna yerleştirip yola çıktı. Daha sonra aracını yol kenarına park ederek iş yerine uğrayan Ü.K, döndüğünde sol ön kapıdaki camın kırılarak parasının çalındığını fark etti.

Mağdur Ü.K'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin iki kişi olduklarını ve araçla kaçtıklarını belirledi.

Hırsızlıkta kullanılan aracın plakasından şüphelilere ulaşıldı

Aracın plakasından yola çıkan ekip, zanlıların Uğur A. (22) ve ağabeyi Oğuzhan A. (27) olduğunu tespit etti.

Ekip, şüpheli iki kardeşi adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı, çalınan paraya ise ulaşılamadı.

Emniyette çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen iki zanlının haklarındaki suçlamayı kabul etmedikleri öğrenildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aracın camının kırılarak paranın çalınması kamerada

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin park halindeki aracın sol ön camını kırıp kapıyı açması, içeriye uzanıp torpidodaki paraları çalıp uzaklaşması yer alıyor.