Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezası
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Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezası

19.03.2021 11:57 | Son Güncelleme: 19.03.2021 12:09
Adana'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 sanığa 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezası

Adana'da otomobilin vites kutusuna ve bagajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan Suriye uyruklu 3 sanığa 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezası verildi.

Adana'da otomobilin vites kutusuna ve bagajına gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan Suriye uyruklu 3 sanığa 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar M.A, Z.M. ve R.R. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıkların kullandığı otomobilin ihbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu İncirlik Park Alanı polis kontrol noktasında durdurulduğunu ve aramalarda aracın vites kutusuna gizlenmiş 46 bin 500 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

Savcı, ayrıca otomobilin bagajına zulalanmış 40 kilo esrarın bulunduğunu, Hatay'dan batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapıldığının belirlendiğini bildirerek, sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık R.R, araçta ele geçirilen uyuşturucuyla ilgisinin olmadığını öne sürerek, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Uyuşturucu sevkiyatı yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da uyuşturucu ticareti yapmadıklarını savunarak, tahliye ya da beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl hapis ve 30'ar bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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