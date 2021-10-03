Adana'da otomobilde tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi
AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, bir otomobilde ruhsatsız tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, bir otomobilde ruhsatsız tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine 34 NR 2166 plakalı otomobili durdurdu.
Yapılan aramada, sakız kutusuna gizlenmiş 16,41 gram metamfetamin ile M.E'nin çantasında ruhsatsız tabanca bulundu.
Ekipler, araçta bulunan M.E, S.V, B.A. ve D.G'yi gözaltına aldı.???????
Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021
AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri