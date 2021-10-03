Adana'da otomobilde tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Adana'da otomobilde tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Adana'da otomobilde tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, bir otomobilde ruhsatsız tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

ADANA (AA) - Adana'nın Yumurtalık ilçesinde, bir otomobilde ruhsatsız tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları kontrollerde Atatürk Caddesi'nde şüphe üzerine 34 NR 2166 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan aramada, sakız kutusuna gizlenmiş 16,41 gram metamfetamin ile M.E'nin çantasında ruhsatsız tabanca bulundu.

Ekipler, araçta bulunan M.E, S.V, B.A. ve D.G'yi gözaltına aldı.???????

AA / Abdul Halim Öztoprak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Adana'da otomobilde tabanca ile sakız kutusuna gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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