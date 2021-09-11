Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Haberler
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Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

AA / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Adana'da 7 kilo 450 gram esrarın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.

Adana'da 7 kilo 450 gram esrarın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kent merkezinde şüphelendikleri otomobili durdurarak arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagaj bölümüne tepki vermesi üzerine yapılan incelemede valizde 7 kilo 450 gram esrar bulundu.

Bunun üzerine otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı
AA / Yusuf Koyun - Son Dakika Haberleri
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Haber: Otomobilde 7 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı - Haberler
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