ADANA'DA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI
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ADANA'DA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da polis, 3 ayrı olayda bir otomobil ve iki motosiklet hırsızlığına karışan 6 şüpheliyi yakaladı.

ADANA'da polis, 3 ayrı olayda bir otomobil ve iki motosiklet hırsızlığına karışan 6 şüpheliyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, otomobil ve motosiklet hırsızlarına yönelik çalışma başlattı. 22 Ağustos'ta Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinin yakınına otomobilini park eden M.K., sabah aracını göremeyince polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, inceleme yaptı. Kısa sürede çalıntı otomobil Sarıçam ilçesinde polis tarafından durduruldu. Araçtaki B.O.A. (21), M.Ö. (26), D.A. (26) ve Ü.A. (36) gözaltına alındı. Şüphelilerden B.O.A., emniyetteki ifadesinde, otomobili tek başına çaldığını ve 3 arkadaşının da yolda karşılaştıkları için otomobile bindiğini söyledi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

MOTOSİKLET HIRSIZLARI DA YAKAYI ELE VERDİ

Polis, 21 Temmuz'da da Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkından A.Y.?ye ait motosikleti çalan şüphelinin kimliğini güvenlik kameralarını inceleyerek belirledi. Kimliği belirlenen T.E. (21), kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin ifadesinde, 'Hastaneye muayene olmaya geldim. Dönüşte dolmuş param yoktu. Ben de motosiklet çalarak döndüm' dediği öğrenildi.

Son olarak 22 Ağustos'ta Yüreğir ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde Ö.Ö.'ye ait motosikleti çaldığı tespit edilen M.T. (41), polis tarafından, çaldığı araçla seyir halindeyken yakalandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamayı reddeden ve motosikleti kendisine başkasının getirdiğini öne süren şüpheli adliyeye sevk edildi. M.Ö., D.A. ve Ü.A. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden M.T. ve T.E. adli kontrolle serbest bırakıldı, B.O.A. ise tutuklandı.

ADANA'DA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI
ADANA'DA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI
ADANA'DA OTOMOBİL VE MOTOSİKLET HIRSIZLARI YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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