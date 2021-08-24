Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
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Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'da otomobil ve iki motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Adana'da otomobil ve iki motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinden otomobil ve iki motosikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, olay yeri yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polis, hırsızlıklarla ilgili kimliklerini tespit ettiği 6 kişiyi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakıldı. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 zanlıdan biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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Otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı - Haberler
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