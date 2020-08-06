Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın Çukurova ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı
06.08.2020 00:09 | Son Güncelleme: 06.08.2020 01:26

Adana'nın Çukurova ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah B. kullandığı 01 BCD 51 plakalı minibüs ile Mehmet Uğurlu A. yönetimindeki 06 DK 9037 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste yolcu konumunda bulunan Fevziye B. ve otomobil sürücü Mehmet Uğur A. ile yolcu konumdaki Mehmet K.'yi Seyhan Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kısmen trafiğe kapanan yol otomobil ve minibüsün çekilmesiyle normal seyrine döndü. - ADANA

Kaynak: İHA

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