Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı
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Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı Adana'da minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

06.08.2020 00:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 00:11

Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

ADANA - Adana'da minibüs ve otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova İlçesine bağlı Karslılar Mahallesi Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Abdullah B. kullandığı 01 BCD 51 plakalı minibüs ile Mehmet Uğurlu A. yönetimindeki 06 DK 9037 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste yolcu konumunda bulunan Fevziye B. ve otomobil sürücü Mehmet Uğur A. ile yolcu konumdaki Mehmet K.'yi Seyhan Devlet Hastanesi ve Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kısmen trafiğe kapanan yol otomobil ve minibüsün çekilmesiyle normal seyrine döndü.

Adana'da otomobil ve minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA

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