Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı

Adana'da bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı
15.07.2020 02:03 | Son Güncelleme: 15.07.2020 02:22

Adana'da bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 LDY 89 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen İ.H.Ş. idaresindeki 01 ELB 71 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 01 AN 876 plakalı kamyonete çarptı.

Sürücüsünün otomobili bırakarak kaçtığı kazada, İ.H.Ş'nin kullandığı otomobildeki A.Ş ile B.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi Spor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da Ünal Karaman dönemi sona erdi
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı Dünya
Bir garip koronavirüs vakası! 35 gündür denizde olan balıkçılardan 57'sinin testi pozitif çıktı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Son dakika: Dere taştı, Rize sular altında kaldı! Görüntüler sonrası Soylu'dan açıklama geldi: 2 yaralımızın durumu iyi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Atık mermerleri değerlendiren kadınlar, ülke ekonomisine yıllık 1 milyon dolar katkı sağlıyor
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
427 mülki idare amirinin görev yeri değişti
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Son dakika: Rize'deki sel felaketinden üst üste acı haberler: 2 ölü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Hüseyin Filiz Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Alişan Hadise Serdar Ortaç
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Burak Yılmaz Ünal Karaman Malcolm Thomas
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 02:22:02. #1.15#
title