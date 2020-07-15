Adana'da otomobil trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarptı: 2 yaralı Adana'da bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'da bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen 2 araca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 34 LDY 89 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen İ.H.Ş. idaresindeki 01 ELB 71 plakalı otomobil ile İ.A. yönetimindeki 01 AN 876 plakalı kamyonete çarptı.

Sürücüsünün otomobili bırakarak kaçtığı kazada, İ.H.Ş'nin kullandığı otomobildeki A.Ş ile B.Ş. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA