Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
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Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

06.03.2021 21:38 | Son Güncelleme: 06.03.2021 21:49

Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı.

Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

ADANA - Adana'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup K. 33 DZ 292 plakalı otomobiliyle yolda giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Yakup K.'yı ve yanında bulunan Fatih K.'yı otomobilden çıkararak ambulansa bindirdi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken araç kullanılamaz hale geldi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Adana'da otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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