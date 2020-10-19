Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

19.10.2020 21:39 | Son Güncelleme: 19.10.2020 21:42
Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Nafiye Karafakıoğlu (60), yönetimindeki 01 RZ 618 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Mahyalar Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan İbrahim Özdemir (86) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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