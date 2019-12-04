Adana'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.
Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve 3 yaşındaki oğlu yaralandı.
Hilal Acar yönetimindeki 60 ER 308 plakalı otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde, yaklaşık 30 metrelik şarampole devrildi.
Kazada, hamile Acar ile henüz ismi öğrenilemeyen 3 yaşındaki oğlu yaralandı.
Olayı gören vatandaşların araçtan çıkardığı yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.