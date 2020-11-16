Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
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Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

16.11.2020 01:01 | Son Güncelleme: 16.11.2020 01:10

Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

D.A. idaresindeki 53 ED 115 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Yaşar Kemal Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı olarak otomobilden çıkarılan D.A'ya ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.

Yaralı sürücü, Seyhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı
Otomobil şarampole devrildi: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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