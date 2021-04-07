Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da yolun bittiğini fark edemeyen otomobil sürücüsü aracıyla yol işlerine ait şantiyeye devrildi.

Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı
Polisin kısıtlama kurallarını ihlal eden genç adama verdiği ceza ölümle noktalandı

Adana'da yolun bittiğini fark edemeyen otomobil sürücüsü aracıyla yol işlerine ait şantiyeye devrildi. Kazada 1 kişi yaralanırken bir kişide araçtan çıkarak olay yerinden kaçtı.

Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen sürücü 34 PC 5456 plakalı otomobiliyle yolun bittiğini fark etmedi. Sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesine ait yol işlerinin şantiyesine girdi. Ardından kontrolden çıkan araç şantiyeden aşağı doğru devrildi. Kazayı gören şantiye görevlileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Araç içerisinde bulunan başka birinin de olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis kaçan kişinin otomobilin sürücüsü olabileceğini değerlendiriyor. - ADANA

Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı
Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı
Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı
Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Hulusi Akar Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Demet Akalın Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Diego Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Adana'da otomobil şantiyeye devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 04:58:55. #1.16#
title