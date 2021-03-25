Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı

Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Alican Topal kullandığı 01 EFB 76 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaçlara çarpınca durdu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücü Alican Topal, Kemal Bilal Bildik ve Bülent Kaya'yı çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Trafiğe kapanan yol aracın çekilmesiyle tekrardan ulaşıma açıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı