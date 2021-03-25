Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı
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Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı

25.03.2021 02:49 | Son Güncelleme: 25.03.2021 02:52
Adana'da otomobil refüjdeki ağaçlara çarptı: 3 yaralı

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.T idaresindeki 01 EFB 76 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarptı.

Kazada sürücüyle birlikte otomobilde bulunan B.K ve K.B.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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