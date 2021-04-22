Adana'da otomobil park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
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Adana'da otomobil park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Adana'da otomobil park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, S.P. idaresindeki 01 SM 335 plakalı otomobil yol kenarına park edilmiş 01 NM 754 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü S.P ile aynı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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