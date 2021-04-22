Adana'da otomobil park halindeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Adana'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Adana'da otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda, S.P. idaresindeki 01 SM 335 plakalı otomobil yol kenarına park edilmiş 01 NM 754 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada sürücü S.P ile aynı otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney