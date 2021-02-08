Adana'da otomobil parçası satışı bahanesiyle dolandırıcılığa hapis ve para cezası
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Adana'da otomobil parçası satışı bahanesiyle dolandırıcılığa hapis ve para cezası

08.02.2021 11:43 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:43
Adana'da otomobil parçası satışı bahanesiyle dolandırıcılığa hapis ve para cezası

Adana'da, internetten otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis ve 2 bin 160'ar lira adli para cezası verildi.

Adana'da, internetten otomobil parçası satışı bahanesiyle bir kişiyi dolandırdıkları iddia edilen 2 sanığa 1 yıl 8'er ay hapis ve 2 bin 160'ar lira adli para cezası verildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında dolandırıcılık suçundan 10'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz B.S. ve Ş.A. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, B.S'nin internet sitesindeki satılık otomobil direksiyonu ilanı üzerine E.E'nin telefonla irtibat kurup Ş.A. adına verilen banka hesabına 2 bin 600 lira gönderdiğini, buna rağmen ürünün alıcı E.E'ye teslim edilmediğini belirtti. Savcı, sanıkların "dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık B.S, suçlamaları kabul etmedi.

"Kimseden banka hesabıma para yatırmasını istemedim. Kimseyi dolandırmadım. Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum." diyen B.S, beraat talebinde bulundu.

Sanık Ş.A. da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 8'er ay hapis ve 2 bin 160'şar lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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