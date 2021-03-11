Adana'da otomobil okulun bahçesine devrildi: 3 yaralı

Adana'da otomobilin bir okulun bahçesine devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Süleyman K. idaresindeki 01 ACC 22 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki D.S.İ Baraj Ortaokulu'nun bahçesine devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki M.S. ve F.D. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazada, okulun çitleri ve aydınlatma direği zarar gördü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney