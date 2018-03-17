Adana'da Otomobil Markete Girdi: 2 Yaralı

Adana'da, kontrolden çıkan bir otomobilin markete girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 CMZ 19 plakalı otomobil, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde kontrolden çıkması sonucu bir marketin darabasına ve vitrinine çarptıktan sonra içeri girdi.

Kazada yaralanan otomobildeki iki kişiye ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otomobil kullanılamaz hale gelirken markette büyük çapta hasar oluştu.