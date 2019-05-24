Adana'da otomobil kundaklama iddiası
Adana'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobilde hasar meydana geldi.
Adana'da park halindeyken kundaklandığı iddia edilen otomobilde hasar meydana geldi.
Merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir sokakta park halinde bulunan Nezir Algel'e ait 01 PZ 210 plakalı otomobilden dumanlar çıktığı farkeden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangını kısa sürede söndüren ekipler, otomobilin içine yanıcı bir madde atıldığını belirledi.
Polis, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA