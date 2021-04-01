Otomobil kaldırımdaki ağaca çarptı: 4 yaralı

Adana'da otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ö.A idaresindeki 01 AGE 335 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda kontrolden çıktıktan sonra kaldırımdaki ağaca çarptı.

Kazayı gören bekçilerin, durumu telsiz anonslarıyla bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi.

Sürücüyle birlikte yaralanan otomobildeki 3 kişiye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bu sırada sürücü görüntü alan gazetecilere tepki gösterdi.

İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız