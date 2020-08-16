Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
16.08.2020 09:35 | Son Güncelleme: 16.08.2020 09:38
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Onur Ü. idaresindeki 01 GJ 013 plakalı otomobil, Ağlıboğaz Mahallesi Altan Sokağı'nda, Ahmet Y'nin (40) kullandığı tescilsiz ve plakasız motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüyle yanındaki Nur Y. (33) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA