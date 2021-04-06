Adana'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak - Haberler | Güncel
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Ayas Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde Vedat Erdoğan idaresindeki 01 GA 819 plakalı otomobil ile Kazım Temir'in kullandığı 01 AHD 863 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Temir yaralandı.
Temir, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Yumurtalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak